Spanje haalt Franco weg uit omstreden graftombe

De voormalige dictator ligt er zo omringd door zijn slachtoffers. Maar wat de regering van de socialist Pedro Sánchez betreft is het allemaal snel voorbij. Al eerder verbood de regering dat geüniformeerde rechts-extremistische groepen in de tombe de graven van Franco en zijn fascistische voorman José Antonio Primo de Rivero mogen vereren.

"Franco ligt er als een kraker tussen", bromt Sánchez' partijgenoot Odón Elorza. "We zien geen reden waarom hij daar zou moeten liggen. En dus gaan we over tot ontruiming. Ook al betreft dat de resten van een dode." Hoe dat allemaal gaat gebeuren, weet Elorza niet exact. "We doen het zo snel mogelijk. We tillen de granieten plaat op bij het altaar en halen de kist eruit. Daarna brengt een begrafenisondernemer Franco naar zijn familieleden. Die moeten maar beslissen wat ze ermee willen. Klaar."

Protest

Eenvoudig wordt dat niet. De benedictijnse monniken die de basiliek besturen protesteren en de nabestaanden van Franco weten niet goed wat ze met het lichaam aanmoeten. Daarnaast roeren zich nog altijd de luidruchtige aanhangers van de generaal.

"Het weghalen van de kist van Franco is maar het begin", vreest Juan Chicharro, voorzitter van een van zeven Francostichtingen die Spanje nog heeft. "De regering wil ook het kruis op het graf gaan opblazen. Wat ze in werkelijkheid voor ogen hebben is iedere religieuze betekenis van de Dodenvallei halen. Dat is verschrikkelijk."

