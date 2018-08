'Niet meer Nederlandse doden in buitenland, wél meer op je scherm'

Naast de droogte en hitte in Nederland is er nog een onderwerp dat deze zomer constant naar voren komt in de media: Nederlanders die omkomen in het buitenland.

Vandaag werd bekend dat een Nederlandse vrouw in Malta is omgebracht, het lichaam van de 30-jarige Mattijn Lahuis in Laos is gevonden, een Nederlandse vrouw dodelijk ten val kwam in Canada en een Nederlander van een stadsmuur in de Kroatische stad Zadar viel en overleed.

Eerder domineerden Koen van Keulen in Italië en de omgekomen fietstoeristen in Tadzjikistan het nieuws al. Is er sprake van een piek in het aantal Nederlandse doden in het buitenland?