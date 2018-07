Familie Koen van Keulen: 'Voorzichtigheid kostte hem het leven'

De Italiaanse politie heeft camerabeelden gevonden die duidelijk maken dat Koen van Keulen langs een autoweg over de vangrail is gestapt en daar verder is gelopen om het verkeer te vermijden. Hij zou in die berm in het donker naar beneden zijn gevallen. Waarschijnlijk had hij niet door dat hij vlak langs een zes meter diepe greppel liep.

Een woordvoerder van de familie van de 17-jarige Nederlander heeft dat bevestigd in een verklaring. Daarin staat ook dat voorzichtigheid hem helaas het leven heeft gekost. De beelden zijn afkomstig van een camera van een pretpark dat in de buurt ligt.

In de verklaring bedankt de familie "iedereen die heeft bijgedragen aan het onderzoek, door erover te berichten, door als vrijwilliger mee te zoeken, door met de honden deze kant op te komen. Maar in de eerste plaats ook alle mensen van de carabinieri, duikteams, brandweer, medewerkers van de ambassade, Buitenlandse Zaken en allen die morele support aan ons hebben gegeven".

Beroep op de media

Het lichaam van Koen werd vanochtend na een dagenlange zoektocht in een greppel langs de weg gevonden. Hij had een identiteitsbewijs in zijn zak. Hij werd langs dezelfde weg gevonden als waar de bus op reed waar hij uit was gestapt.

"De uitkomst is niet hoe we deze gehoopt hadden. We zullen het ermee moeten doen. Dit worden barre tijden voor de ouders, broer, familie en vrienden. Zij hebben aangegeven er prijs op te stellen om dit verdriet in stilte te verwerken en doen een beroep op de media om hier gehoor aan te geven", staat in de verklaring.