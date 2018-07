Honderden migrantenkinderen VS nog niet bij hun ouders

De Amerikaanse overheid is er nog niet in geslaagd om alle kinderen die bij de grens met Mexico van hun ouders zijn gescheiden weer met hun gezin te herenigen. Donderdag hadden alle circa 2500 migrantenkinderen weer bij hun ouders moeten zijn. Volgens de Amerikaanse overheid is dat bij 1800 kinderen gelukt.

De overige 700 kinderen komen volgens de overheid niet in aanmerking voor hereniging. Hun ouders zijn nog niet opgespoord, het land al uitgezet of zelf vertrokken. Het is nog niet bekend wanneer de honderden vaders en moeders hun kinderen weer zullen terugzien.