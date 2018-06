Foto van 2-jarig meisje voedt verontwaardiging over immigratiebeleid VS

Het is overigens niet duidelijk of dit meisje ook echt van haar moeder is gescheiden. Dat gebeurt meestal niet onmiddellijk bij de arrestatie. Het gebeurt wel als de ouders worden vervolgd omdat ze de grens illegaal zijn overgestoken. Dan mogen ze hun kinderen niet bij zich houden in de gevangenis.

De Amerikaanse regering voert sinds kort een zero tolerance-beleid. Sinds april zijn al bijna 2000 kinderen van hun familie gescheiden. Volgens de regels zouden kinderen onder de 5 jaar bij hun ouders mogen blijven. Maar dat lijkt in de praktijk niet altijd zo te zijn. Door taalproblemen of personeelsgebrek in de opvangcentra gaat het weleens mis.

Onbekend waar het meisje is

Het Amerikaanse BuzzFeed News deed afgelopen weekend navraag bij de Amerikaanse grenspolitie. Een woordvoerder wist niet wat er met dit meisje was gebeurd. Maar ze zou niet van haar moeder gescheiden zijn omdat ze nog zo klein is.

Dat zou alleen gebeuren als er een "criminele- of immigratie-achtergrond is van een volwassene in deze familie of bewijs van misbruik dat aan zou geven dat de veiligheid van het kind in gevaar is, of als er te weinig detentieruimte is om een gezin met beide ouders op te vangen."

Ook fotograaf John Moore weet niet hoe het haar is vergaan. "Ik zou het erg graag willen weten. Ik denk er vaak aan terug en dat is elke keer emotioneel voor me."