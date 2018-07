Politie wil hulp van toeristen in Spanje bij zoektocht naar drugscrimineel

De politie vraagt Nederlandse toeristen in Spanje om uit te kijken naar een gevluchte drugscrimineel. Justitie vermoedt dat de handelaar in Barcelona zit of anders aan de Spaanse zuidkust verblijft, in de omgeving van Malaga of Marbella.

De 36-jarige Tommy van der Sommen is vandaag met een foto op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. De politie heeft dit gedaan omdat juist in vakantietijd veel Nederlanders in Spanje zijn.

Politiemol

Van der Sommen werd vorig jaar bij verstek veroordeeld tot negen jaar cel voor drugshandel, witwassen en mishandeling. Hij was toen al op de vlucht geslagen, nadat hij een tip had gekregen van politiemol Mark M.

M. lekte vaker politie-informatie naar criminelen en werd daarvoor vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Door een blunder van het OM kwam hij echter na een paar maanden weer vrij.