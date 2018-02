Politiemol Mark M. veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf

De rechtbank in Den Bosch heeft Mark M. uit Weert, ook wel bekend als de politiemol, veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. De 31-jarige M. verkocht jarenlang vertrouwelijke informatie aan criminelen en verdiende daar volgens justitie veel geld mee.

Het OM had eveneens vijf jaar celstraf geëist wegens onder meer corruptie, witwassen, schending van het ambtsgeheim, computervredebreuk en deelname aan een criminele organisatie.

M., die inmiddels in Oekraïne woont, was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Volgens de rechtbank moet hij zo snel mogelijk gevangen worden genomen wegens vluchtgevaar, maar niet duidelijk is waar hij zich nu bevindt. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Volgens de rechter heeft M. "het aanzien van de politie ernstig geschaad", en heeft hij het onderzoek naar criminelen "ernstig gefrustreerd". Alleen van omkoping werd hij vrijgesproken.

Hobby

M. speelde tussen 2011 en 2015 informatie over strafrechtelijke onderzoeken door naar criminelen. Met 'abonnementen' die ze bij hem afsloten, zou hij minimaal zo'n 80.000 euro hebben verdiend, maar mogelijk zelfs tonnen. Het geld heeft hij volgens het OM witgewassen.

De oud-politieman heeft steeds ontkend dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Dat hij ruim 28.000 keer vertrouwelijke gegevens opzocht over politie-onderzoeken, zou hij als hobby hebben gedaan. Het geld dat hij ontving zouden leningen zijn geweest.

M. werkte sinds 2009 voor de politie, eerst bij de recherche en later bij de verkeerspolitie. Na die overstap werden zijn inloggegevens per abuis niet aangepast, zodat hij nog steeds bij gevoelige informatie kon. Ook bleek hij niet gescreend.

Handlangers

Tegen handlanger S., die volgens het OM fungeerde als tussenpersoon, was drie jaar cel geëist. De man kreeg deze straf ook daadwerkelijk van de rechter opgelegd.

Drie criminele afnemers van politie-informatie kregen respectievelijk 12, 12 en 4 maanden gevangenisstraf. Eén verdachte is vrijgesproken.

De afgelopen maanden werden enkele andere corrupte agenten al veroordeeld, onder meer een man uit Kerkrade en een voormalig hoofdagent uit Den Haag.