Politiemol ontkent geld verdiend te hebben aan gelekte stukken

De verdachte politiemol Mark M. ontkent dat hij geld heeft verdiend met het lekken van recherchestukken. Het onderzoek van de rijksrecherche naar zijn financiën deugt niet, zei hij vanochtend bij de rechtbank in Den Bosch.

De voormalige politieman wordt ervan verdacht dat hij 79.000 euro heeft witgewassen. Eerder sprak het OM over mogelijk tonnen, maar dat kan niet worden bewezen. Het geld zou hij hebben verdiend met het lekken van informatie over strafrechtelijke onderzoeken naar criminelen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak ging vandaag alleen over het witwassen van dat geld. Eerder gaf M. al toe dat hij vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen had gehaald, als hobby en niet om aan te verdienen.

Autolease-bedrijf

Op financieel gebied heeft hij niets fout gedaan, zei Mark M. (31) vandaag. Hij zegt al het geld te hebben geleend en gekregen om te investeren in een eigen bedrijf.

Op zelfverzekerde toon veegde M. de vloer aan het met onderzoek van de rijksrecherche. De 4000 euro cash die in zijn huis in Weert lag, waren contante opbrengsten uit zijn autoleasebedrijfje. Stortingen en transacties in het buitenland zouden niet goed zijn onderzocht. "De rijksrecherche trekt het hele verhaal uit zijn verband", zei hij.

Ook zegt Mark M. dat hij 60.000 euro heeft geleend van zijn toenmalige vrouw in Oekraïne. Het geld ging grotendeels op aan reisjes, versnaperingen en "leuke dingen". Hij heeft haar nooit gevraagd waar zij dat geld vandaan haalde.

Normaal

"In Oekraïne is het normaal om over contant geld te beschikken", zei hij. "Niemand vraagt aan elkaar waar dat vandaan komt. Als in Oekraïne iemand een Bentley koopt, denkt zijn buurman: 'Die heeft goede zaken gedaan'. In Nederland stapt de buurman naar de politie om te vragen waar hij het geld vandaan haalt."

De opsporingsdiensten in Nederland begrijpen sowieso niets van zakendoen in Oekraïne, beet M. vandaag van zich af. Daar belanden volgens hem maar weinig financiële afspraken op papier; daarom had hij ook geen bewijs van bepaalde investeringen. Tegen de rechtbank: "Ik zou u willen uitnodigen om eens een week mee te gaan, dan kunt u zien hoe het daar gaat."

Bij een medeverdachte, die zou hebben gefungeerd als tussenpersoon, werden behalve vertrouwelijke politiedossiers ook 235.000 euro in contanten gevonden. "Dat wordt mij ook in de schoenen geschoven, omdat ik volgens het onderzoek mogelijk bij dat geld kon", zei M.

"Complimenten dat de heer M. het dossier zo goed heeft gelezen", reageerde de officier van justitie. "Het lijkt alsof hij de vinger op de zere plek legt, maar de vraag is of het ook echt een zere plek is." Morgen komt het Openbaar Ministerie aan het woord en wordt de strafeis bekendgemaakt.

Strijd

Met zijn vorige werkgever, de politie, is M. nog in een juridische strijd verwikkeld. Hij is het niet eens met zijn ontslag. "Begrijpt u waarom u ontslagen bent?" vroeg de rechtbank. Mark M.: "Ik begrijp dat er veel commotie is in de media."

Op dit moment is M. bezig in Oekraïne een bedrijf op te zetten dat bodyguards en versleutelde communicatie levert. "Een behoorlijke nichemarkt, maar op termijn hoop ik dat het wat oplevert."

Makkelijk is het niet in Oekraïne. Zijn huidige vrouw werd ontslagen, volgens M. omdat het (Nederlandse) bedrijf erachter kwam dat ze een relatie met hem had en bang is voor reputatieschade.

Zelf werd hij binnen een week weer uit de lokale rotary gezet, nadat twee Nederlandse leden erachter waren gekomen wie hij was. "Ik word binnen de Nederlandse gemeenschap in Kiev gezien als een crimineel."