Politiemol Mark M. komt vrij door blunder OM

Politiemol Mark M. komt vrij door een fout van justitie. Het Openbaar Ministerie had verlenging van de voorlopige hechtenis moeten aanvragen, maar was daar te laat mee.

Mark M. werd in februari veroordeeld tot vijf jaar cel voor corruptie. Hij verkocht jarenlang vertrouwelijke politie-informatie aan criminelen en verdiende daar veel geld mee. Toen het vonnis werd geveld, werd een bevel in gevangenneming afgegeven en een week later meldde M. zich voor het uitzitten van de straf. In de tussentijd ging M. tegen het vonnis in hoger beroep.

Week te laat

"Daar zit de fout", vermoedt M.'s advocaat Jan-Hein Kuipers. "Het OM moet binnen zestig dagen verlenging van de voorlopige hechtenis vragen maar daarmee waren ze een week te laat." En kon het gerechtshof niets anders besluiten dan onmiddellijke invrijheidstelling.

Op het moment dat een veroordeelde in hoger beroep gaat, is de gevangenisstraf niet definitief, verklaart een woordvoerder van het gerechtshof Den Bosch, "omdat hij of zij in theorie of praktijk kan worden vrijgesproken. Daarom blijft er sprake van voorarrest en is er steeds een termijnverlenging nodig."

Het OM heeft een termijn van zes weken aangehouden vanaf het moment dat M. zich meldde (26 februari), terwijl de termijn inging op de dag van het vonnis (19 februari).

Het ressortsparket van het Openbaar Ministerie spreekt van een menselijke fout. "Een registratiefout. De bewaking van de termijnen voor verlenging heeft niet goed gefunctioneerd", zegt een woordvoerder van het OM. "Dat vinden wij echt heel vervelend."

Afgestraft

Vormfouten bestaan volgens Kuijpers bijna niet meer, "maar deze wordt redelijk streng afgestraft". En dat betekent dat Mark M. morgenochtend vroeg vrijkomt. "Eigenlijk had dat vandaag al gemoeten, maar door beslommeringen bij het huis van bewaring wordt het morgen."

Volgens zijn advocaat reageerde M. verbaasd op de uitspraak van het gerechtshof. "Maar ik had hem van tevoren uitgelegd wat er ging gebeuren en hoe dat in de wet is geregeld, dus we wisten wel een beetje wat er komen ging."

Het hoger beroep in de zaak dient op 7 augustus. Mark M. blijft nu zeker tot na de veroordeling in hoger beroep op vrije voeten en misschien zelfs tot na een uitspraak van de Hoge Raad.