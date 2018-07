Nederlandse Staat niet aansprakelijk voor dood Molukse treinkapers

'Heat of the moment'

Dat de mariniers dachten dat geweld geboden was, is achteraf bezien onjuist, aldus de rechtbank, maar hun keuze was wel 'oprecht' en daarom gerechtvaardigd. De rechter wijst erop dat de mariniers moesten handelen 'in the heat of the moment' en in een uiterst dreigende context. Volgens het Europese Hof voor de rechten van de mens is dodelijk geweld gerechtvaardigd als het is ingegeven door een oprechte overtuiging, ofwel 'honest belief'.

Gewonde terroristen die duidelijk geen gevaar meer vormden, moesten worden aangehouden, aldus de rechter in het eindvonnis. Er was dus geen sprake van een vrijbrief voor het doodschieten van de Molukse kapers. De rechtbank noemt het optreden van de mariniers 'rechtmatig'.

Rechtszaak

De nabestaanden van twee Molukse treinkapers daagden de Nederlandse Staat eind 2015 voor de rechter. Volgens hen is de Staat verantwoordelijk voor de dood van de kapers, die in 1977 een trein bezetten bij De Punt in Drenthe. Na drie weken onderhandelen besloot de regering om met geweld een einde te maken aan de treinkaping. Daarbij werden zes van de negen Molukkers doodgeschoten door militairen.

Volgens nabestaanden was dat ook de bedoeling; ze denken dat de regering, onder leiding van toenmalig premier Den Uyl en minister van Justitie Van Agt, opdracht heeft gegeven om de kapers te doden.

Geluidsopnames

Voor de zaak zijn mariniers verhoord die betrokken waren bij het beëindigen van de treinkaping. Daarbij zijn ook geluidsopnames gebruikt die bij de bevrijdingsactie zijn gemaakt. Advocaat Zegveld zei eerder dat uit die opnamen blijkt "dat de stelling dat er sprake is geweest van executies dicht bij de waarheid zit".

De nabestaanden vonden de verklaringen van de verhoorde mariniers op onderdelen ongeloofwaardig, onder andere omdat die soms hun eigen stem en die van collega's op de geluidsopname niet herkenden. Ook vonden ze het vreemd dat de mariniers alleen herinneringen hadden aan hun eigen optreden in de trein, en niet wat hun collega's deden.

Maar de rechter is het niet met de nabestaanden eens. "Het gaat om herinneringen aan een korte, hectische gebeurtenis die ongeveer veertig jaar geleden heeft plaatsgevonden. En de mariniers kenden elkaar niet of nauwelijks."

Tussenvonnis

De nabestaanden hadden gehoopt dat de rechtbank vandaag een tussenvonnis zou uitspreken, zodat er nog meer getuigen gehoord konden worden.

Vorige week zei bijvoorbeeld oud-premier Van Agt nog dat hij graag wilde getuigen in de zaak, als hij daarvoor zou worden opgeroepen. Hij noemde het toen verbijsterend dat mensen denken dat hij het bevel zou hebben gegeven om de kapers te doden. Maar volgens de rechtbank is er geen aanleiding om nieuwe getuigen te horen, omdat voor de rechter nu al duidelijk is dat de mariniers rechtmatig hebben gehandeld.