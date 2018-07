Tientallen oud-militairen beschuldigen advocaat van laster in zaak Molukse gijzeling

Zes treinkapers overleefden die aanval niet, en volgens nabestaanden was dat ook de bedoeling. Daarom hebben zij twee jaar geleden de Nederlandse staat aangeklaagd. De regering heeft hun verhaal altijd tegengesproken.

Briefing

Oud-marinier De Jong noemt de rechtszaak 'onterecht'. Hij was in 1977 betrokken bij het beëindigen van de gijzelingsactie in de basisschool in Bovensmilde, waarbij overigens geen doden vielen. "Er is van hogerhand geen opdracht gegeven om die kapers te doden", zei hij vanmorgen op NPO Radio 1.

Wel erkent De Jong dat hij dit niet voor honderd procent zeker kan weten, omdat zijn briefing misschien niet helemaal dezelfde was als die van zijn collega-militairen die tegelijkertijd een einde moesten maken aan de treinkaping bij de Punt.

Nadat De Jong zaterdag bekend had gemaakt dat hij Zegveld wilde aanklagen, kreeg hij respons van oud-collega's die zich bij hem wilden aansluiten. "Gisteravond stond de teller op dertig en vanmorgen waren er weer een stuk of tien bij gekomen", zegt hij. "Ik hoop dat het er nog meer worden, zodat de druk op het Openbaar Ministerie toeneemt."

Van Agt

Woensdag beslist de rechter of er in de 'treinkapingszaak' meer informatie nodig is, bijvoorbeeld door nieuwe getuigen op te roepen.

Oud-premier Van Agt, die in 1977 als minister van Justitie opdracht gaf om de gijzelingsacties te beëindigen, zei vorige week dat hij graag wil getuigen als hij daarvoor wordt opgeroepen. Hij noemt het verbijsterend dat hij samen met andere kabinetsleden in staat zou zijn geweest om te bevelen dat de kapers de bevrijdingsactie niet mochten overleven.