Minister Pompeo: Russen moeten rekenschap afleggen voor MH17

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft gezegd dat de VS al het mogelijke zal doen om Rusland verantwoording te laten afleggen voor de ramp met vlucht MH17. Tijdens de jaarlijkse herdenking van de vliegramp, vorige week dinsdag, zag Amerika naar verluidt nog af van scherpe kritiek op Rusland.

"De Verenigde Staten zijn altijd een belangrijke partner geweest voor Nederland en Australië bij het vinden van de daders", antwoordde Pompeo op een vraag van een Australische journalist. "We moeten de Russen verantwoordelijk blijven houden." De Amerikaanse minister gaf een persconferentie samen met zijn Australische ambtgenoot, die op bezoek is in de VS.

Top met Poetin

Vorige week onthulde het tijdschrift Foreign Policy dat Amerika de jaarlijkse verklaring bij de herdenking van MH17 niet had verstuurd. Uit een conceptversie bleek dat de VS oorspronkelijk de conclusies van het Joint Investigation Team (JIT) wilde onderstrepen. Een bron van het blad beweerde dat Pompeo op het laatste moment niet akkoord ging met de inhoud.

Foreign Policy zag een mogelijk verband met het feit dat president Trump een dag voor de herdenking overleg had gevoerd met president Poetin in Helsinki. Het Witte Huis wilde volgens het blad niet ingaan op vragen over de kwestie.

Gesteund door de VS

Een woordvoerder van Pompeo benadrukte later dat er niets veranderd was aan het Amerikaanse standpunt over de verantwoordelijkheid voor het neerhalen van de MH17. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten zich nog altijd gesteund te voelen door de Verenigde Staten in de nasleep van de MH17-ramp. Pompeo ging tijdens de persconferentie niet verder in op de kwestie.

In het JIT-rapport wordt bevestigd dat vlucht MH17 boven Oekraïne werd neergehaald door een Buk-raket die afkomstig was van de 53e brigade van het Russische leger uit Koersk. Rusland heeft altijd ontkend iets met de ramp te maken te hebben.