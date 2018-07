'VS hield kritiek op Rusland over MH17 in na top Trump-Poetin'

De G7, waar de ook de VS deel van uitmaakt, riep Rusland afgelopen weekend op snel opheldering te gegeven over het neerstorten van MH17. Volgens de G7 is het bewijsmateriaal dat het vliegtuig werd neergehaald door een Buk-raket van het Russische leger "overtuigend, significant en verontrustend". De G7-verklaring verscheen vier dagen later op de website van het Amerikaanse ministerie, nadat Foreign Policy ernaar had gevraagd.