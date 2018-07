Nederland twijfelt niet aan Amerikaanse steun MH17

Afgelopen 17 juli was de eerste MH17-herdenking sinds het JIT-onderzoeksteam in mei de resultaten van zijn onderzoek naar de MH17-ramp presenteerde. Het team concludeerde dat vlucht MH17 is neergehaald door een Buk-raket die van Rusland naar Oekraïne was gebracht. Rusland heeft altijd ontkend iets met de ramp te maken te hebben.