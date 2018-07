Sekswerkers uit hele wereld betogen in Amsterdam

Ze vindt de vergunningplicht nergens op slaan. "Je moet geen cursus doen of iets, je moet je alleen registeren." Dat helpt volgens Luhrs niet tegen uitbuiting. "Als een uitbuiter tegen een vrouw zegt 'je moet zo'n vergunning aanvragen, je gaat je gedragen' dan doet diegene dat."

Gegevens van zelfstandige sekswerkers zouden daarnaast openbaar worden, stelt Luhrs. En dat willen sekswerkers niet omdat er een stigma rust op het werk. "Weet je hoe moeilijk het dan is om een huis te krijgen of een zakelijke rekening te openen?", vraagt ze.

Volgens haar gaan sekswerkers dus juist illegaal werken als er een vergunningplicht is. "En als er dan sprake is van mishandeling, durven die 'illegale' sekswerkers niet naar de politie te gaan. Want dan zijn ze hun werk kwijt."

Maar de vergunningplicht is juist bedoeld om mensen in de prostitutie te beschermen tegen misstanden, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid in een reactie weten. Hoe de vergunningplicht er precies uit gaat zien wordt overigens nog uitgewerkt.

Pooierverbod

Volgens Proud zijn er ook plannen om kinderen, partners en zakelijke relaties van sekswerkers strafbaar te stellen. Maar het pooierverbod, waar Proud op doelt, ligt volgens het ministerie genuanceerder.

"Het is te kort door de bocht", laat een woordvoerder weten. "Er is uitsluitend sprake van strafbaarheid als de gedragingen de kern van de illegale prostitutie raken. Het gaat echt om het uit winstbejag behulpzaam zijn bij illegale prostitutie."

Proud vindt het belangrijk dat beleidsmakers niet over, maar met sekswerkers praten over wet- en regelgeving rondom sekswerk. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt al veel samen te werken met belangenbehartigers. "Ook moedigen we gemeenten aan samen met sekswerkers en andere belanghebbenden beleid te maken."

De groep sekswerkers die vandaag protesteerde, bestond ook uit sekswerkers van buiten Nederland. Ze waren in Amsterdam vanwege de grote internationale aidsconferentie.