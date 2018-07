Turbulentie bij Ryanair: wat is er aan de hand bij de Ierse prijsvechter?

De acties van het personeel leiden in Dublin tot zorgen. "Het grootste probleem is dat Ryanair altijd alleen maar naar de kostenkant heeft gekeken", zegt Floris de Haan, luchtvaartexpert aan de Erasmus Universiteit. "Het heeft zijn personeel uitgemolken omdat dit paste in hun businessmodel om zo goedkoop mogelijke vliegtickets te verkopen."

Als Ryanair uiteindelijk besluit om de salarissen te verhogen dan is het de vraag of het bedrijf zijn concurrentiepositie kan behouden. De prijsverschillen met concurrenten als EasyJet of Transavia nemen dan af. Volgens De Haan zouden passagiers er dan voor kunnen kiezen iets meer te betalen voor meer service bij de concurrentie.

De geannuleerde vluchten en de slechte publiciteit kunnen Ryanair nu bovendien duur komen te staan. "Als mensen eenmaal het idee hebben dat vluchten bij Ryanair makkelijk geannuleerd kunnen worden dan denken ze wel twee keer na voordat ze een vliegticket boeken", zegt De Haan.

Wat nu?

Ryanair lijkt zich hiervan bewust en waarschuwt in de kwartaalcijfers meerdere malen voor slechtere resultaten in de toekomst. "Als de onnodige stakingen doorgaan dan kan het uiteindelijk invloed gaan hebben op ons vliegrooster van komende winter en kan het mogelijk leiden tot ontslagen", schrijft Ryanair. Op aanvullende vragen hierover van de NOS reageert de luchtvaartmaatschappij niet.

Toch verwacht luchtvaartexpert Floris de Haan niet dat de stakingen Ryainair in financiële problemen zullen brengen. "Het businessmodel van Ryanair is tot nu toe zeer succesvol geweest en het bedrijf heeft genoeg geld om dit soort tegenvallers op te vangen." De luchtvaartmaatschappij is nog altijd de grootste aanbieder van vluchten binnen Europa.