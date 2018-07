Vakantievluchten Eindhoven en Weeze geschrapt vanwege Ryanair-staking

Ryanair schrapt volgende week vluchten tussen Eindhoven Airport en enkele luchthavens in Spanje en Portugal. De luchtvaartmaatschappij maakte gisteren bekend dat het in heel Europa vluchten annuleert vanwege een staking van een deel van het cabinepersoneel op woensdag en donderdag. Stewards en stewardessen van Ryanair in Belgiƫ, Spanje en Portugal eisen meer loon en betere arbeidsvoorwaarden.

In Nederland vliegt Ryanair op Amsterdam, Eindhoven en Maastricht. Tien vluchten tussen Eindhoven Airport en de populaire vakantiebestemmingen Ibiza, Malaga, Alicante, Faro en Porto vervallen op 25 en 26 juli.

Op de geplande stakingsdagen pendelt de prijsvechter ook eenmaal tussen Schiphol en Malaga. Of die vluchten doorgaan is onduidelijk, zowel Schiphol als Ryanair doet hierover geen uitspraken. De vluchten van en naar Maastricht worden vooralsnog niet geraakt door de staking, meldt de Limburgse luchthaven.

Ryanair schrapt verder een retourvlucht tussen Malaga en luchthaven Weeze. Dat Duitse vliegveld is populair onder Nederlanders omdat het tegen de Nederlandse grens ligt.

Sms en e-mail

De getroffen passagiers zijn volgens Ryanair op de hoogte gesteld via sms en e-mail. De komende zeven dagen wil de luchtvaartmaatschappij hun vluchten omboeken of geld teruggeven.