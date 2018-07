Tienduizenden passagiers volgende week dupe van staking Ryanair

Tienduizenden reizigers zijn volgende week de dupe van een staking bij Ryanair, onder wie ook Nederlanders. Een deel van het cabinepersoneel legt woensdag voor twee dagen het werk neer. De stewards en stewardessen van Ryanair in Belgiƫ, Spanje en Portugal eisen meer loon en betere arbeidsvoorwaarden.

De luchtvaartmaatschappij heeft daarom zo'n 300 vluchten van en naar die landen geannuleerd. Ryanair vliegt in Nederland op Amsterdam, Eindhoven en Maastricht. Op de site van de luchtvaartmaatschappij is te zien welke vluchten niet doorgaan.

Piloten

Ryanair noemt de werkonderbrekingen van het cabinepersoneel "niet gerechtvaardigd" en zegt dat die niets anders zullen bewerkstelligen dan het verstoren van familievakanties en het helpen van concurrerende luchtvaartmaatschappijen.

Het is niet de enige staking waarmee Ryanair te maken heeft. Ook de piloten voeren actie. Ook in Nederland komen mogelijk acties als gesprekken met Ryanair over een nieuwe cao nergens op uitlopen.