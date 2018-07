Cabinepersoneel Ryanair staakt midden in zomerdrukte

Cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Ryanair in België, Italië, Portugal en Spanje legt op 25 juli voor 24 uur het werk neer. Dat meldt de Ierse vakbond IALPA.

Het is nog onbekend welke gevolgen de staking heeft voor Nederlandse passagiers die vliegen op deze bestemmingen. Wel noemen Nederlandse vliegvelden het aannemelijk dat op die dag vluchten zullen worden geannuleerd of vertraagd.

Ryanair vliegt in Nederland op Amsterdam, Eindhoven en Maastricht. Het is niet uitgesloten dat personeel in andere Europese landen, waaronder Nederland, zich aansluit bij deze acties. De vakbonden vinden dat de Ierse prijsvechter niet adequaat reageert op de eisen die op tafel liggen, zoals meer loon en betere arbeidsomstandigheden.

Het gaat daarbij onder meer om doorbetaling bij ziekte en betere pensioenvoorwaarden. Ook wil het cabinepersoneel minder onder druk gezet worden om tijdens de vlucht artikelen aan passagiers te verkopen.

Welverdiende vakantie

Vanaf Maastricht Aachen Airport vertrekken wekelijks zeven vluchten van Ryanair naar Italië en Spanje. In vergelijking met Schiphol zal de impact hier kleiner zijn. Toch zullen reizigers ook hier de gevolgen van de staking voelen, zegt Fons Latour van de luchthaven: "De stakingen treffen onze reizigers rechtstreeks. Wij zijn met dit nieuws niet gelukkig."

Latour hoopt dat het meevalt met de chaos, vooral omdat de staking midden in het drukke zomerseizoen valt. Volgens hem willen mensen heel graag op "een welverdiende vakantie".

Alternatieven

Latour zegt dat de gevolgen van de staking voor Eindhoven Airport een stuk groter zullen zijn. Vandaar gaan honderden Ryanair-vluchten per week. "Maar als reiziger heb je daar wel een backup door bijvoorbeeld met een alternatieve airline te vliegen naar nabijgelegen bestemmingen", zegt Latour die vroeger op Eindhoven Airport werkte.

De Eindhovense luchthaven wil op dit moment niet meer kwijt dan dat passagiers de komende tijd de website en sociale media goed in de gaten moeten houden. Ook Schiphol geeft aan dat het nog niet van Ryanair gehoord heeft wat de gevolgen zijn. "Ze laten weten of ze komen of niet. De afhandeling ligt bij de maatschappij zelf, wij leveren slechts de infrastructuur", zegt een woordvoerder.