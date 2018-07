Ryanair voelt de stakingen, winst neemt af

De onrust bij Ryanair drukt de winst van het bedrijf. Uit kwartaalcijfers die de budgetvliegmaatschappij vandaag bekendmaakte blijkt dat de nettowinst daalde met meer dan 20 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.

Stakingen en personeelstekorten door roosterproblemen leidden ertoe dat 2500 vluchten geannuleerd moesten worden. Zo'n 450.000 passagiers konden niet mee. Daardoor twijfelen mensen ook meer voordat ze een ticket bij Ryanair boeken, waardoor de prijsvechter zegt de ticketprijzen voorlopig laag te moeten houden.

Daarnaast stegen de kosten van brandstof en de pilotensalarissen, twee belangrijke kostenposten voor het bedrijf.

Meer annuleringen dreigen

Op dit moment wordt er in verschillende landen door Ryanairpersoneel gestaakt. Daardoor blijven vluchten uitvallen. Personeel in onder meer Spanje, Portugal en Belgiƫ eist hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. Ook Nederlandse piloten dreigen met een staking.

Inmiddels komen ook de wintervluchten bij Ryanair in gevaar. Als de acties doorgaan "zullen we ons winterschema moeten herzien, wat er mogelijk toe zal leiden dat de vloot moet inkrimpen en banen verloren gaan", laat het bedrijf in een verklaring weten.