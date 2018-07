Nederlandse piloten Ryanair dreigen met staking

Ook Nederlandse piloten van Ryanair willen gaan staken, meldt de vakbond VNV. Ryanair-piloten in Ierland - het thuisland van de prijsvechter - legden gisteren voor 24 uur het werk neer om hun eis voor een betere cao kracht bij te zetten. Ook in andere Europese landen staan stakingen van Ryanair-personeel op stapel.

Het is voor het eerst dat de in Nederland gestationeerde piloten van Ryanair mogelijk meedoen aan een staking.

Als de staking doorgaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de Nederlandse reizigers, zegt de vakbond. Het kan leiden tot geannuleerde vluchten waardoor mensen niet op vakantie kunnen of weer naar huis kunnen vliegen.

De hinder zal volgens de VNV langer duren dan de staking zelf: het duurt minimaal een paar dagen voordat een verstoring is verholpen. De bond betreurt eventuele overlast voor reizigers. "Wij staken niet graag en vinden dat altijd heel vervelend."

Werkonderbreking

Op dit moment is de Nederlandse pilotenvakbond nog in gesprek met Ryanair. Maar die onderhandelingen zitten muurvast, stelt VNV. De bond geeft de prijsvechter tot augustus om tot een nieuwe cao te komen voor de circa 40 Nederlandse Ryanair-piloten die werkzaam zijn op de basis in Eindhoven.

In totaal werken zo'n 400 Nederlandse piloten voor Ryanair verspreid over Europa. Zij vallen daar onder lokale vakbonden. Aan eerdere stakingen bij Ryanair deed de Nederlandse bond niet mee.

Eisen

De in Nederland gestationeerde piloten bij Ryanair pleiten onder meer voor betere werkomstandigheden en een betere pensioenregeling. De maatschappij was nog niet bereikbaar voor commentaar.