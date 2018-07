Hiv/aids: wetenschap zet vol in op preventie

In Amsterdam is de grote tweejaarlijkse aidsconferentie aan de gang. In het onderzoek naar hiv/aids staat preventie voorlopig voorop, want genezing is nog ver weg. De belangrijkste vragen zijn vooralsnog: "Hoe wordt voorkomen dat mensen het virus oplopen?" en "Hoe kunnen ze tijdig toegang krijgen tot methoden van preventie die bewezen effectief zijn?".

Daarbij spelen niet alleen de kwaliteit en de organisatie van de gezondheidszorg in allerlei landen een grote rol, maar ook politieke en maatschappelijke factoren. Zo is er het taboe op homoseksualiteit en de criminalisering ervan, net als de repressieve aanpak van drugsgebruik, in Rusland en de landen van de voormalige Sovjet-Unie en in Oost-Europa. Veelzeggend is dat het aantal hiv-besmettingen en aids-doden in de hele wereld daalt, maar in die landen juist omhoog gaat.

Een echt geneesmiddel voor hiv/aids vereist nog vele jaren van onderzoek. Een hiv-infectie is inmiddels prima te behandelen met hiv-remmers. Die in 1996 beschikbaar gekomen middelen zijn steeds eenvoudiger geworden in het gebruik en hebben veel minder bijwerkingen dan vroeger. Maar beter dan het levenslang behandelen van mensen met hiv met deze medicijnen, is voorkomen dat ze het virus krijgen.