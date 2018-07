Medicijn dat hiv geneest moet er binnen '15 jaar' zijn

Ondertussen bestudeert arts-viroloog Charles Boucher in het laboratorium van het Erasmus MC geconcentreerd hoe hij het hiv-virus, dat in cellen is ondergedoken, weer kan reactiveren om het vervolgens te verslaan. Inmiddels is zijn onderzoek zo gevorderd dat het nu op mensen wordt getest. Een spannende en cruciale stap.

Zijn collega, arts-microbioloog Anne Wensing (UMC Utrecht), probeert de behandeling waarmee de Amerikaan Timothy Brown van hiv genas, te herhalen. Brown is de enige ter wereld die ooit van het virus afkwam. Hij onderging een zeer ingrijpende kankerbehandeling waarbij niet alleen de kanker verdween, maar ook zijn hiv.

Het gaat om een behandeling met stamceltransplantatie die nu alleen aan mensen met kanker wordt aangeboden, geeft Wensing aan. "De risico's zijn te groot: 40 tot 60 procent overleeft een stamceltransplantatie niet." Maar als ze eenzelfde resultaat kan behalen als bij Brown, laat dat wel zien dat het niet een puur een kwestie van geluk was.

"Omdat we dit proces nu heel goed bestuderen, kan dit een aanzet zijn voor het ontwikkelen van een gentherapie. En dan zetten we echt een enorme stap op weg naar genezing. Ik ben daar heel positief over", zegt Wensing.