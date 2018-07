'De politieke wil voor aanpak aids ontbreekt in Rusland en Oost-Europa'

"Er is veel veranderd sinds de aids-conferentie in 1992 voor het eerst in Amsterdam plaatsvond, maar de thematiek is in de kern eigenlijk hetzelfde gebleven", zegt Peter Reiss. Hij is een van de twee voorzitters van de aids-conferentie die vandaag begint in de RAI in Amsterdam. Reiss is hoogleraar interne geneeskunde aan het Amsterdam UMC en al zijn hele beroepsleven bezig met hiv en aids.

In 1992 werd de blik enorm verruimd in de richting van ontwikkelingslanden, legt Reiss uit. Sindsdien is er veel aandacht gekomen voor de problematiek in die landen. "Maar de hoofdthema's mensenrechten, preventie, behandeling, betrekken van de doelgroepen en de mensen om wie het gaat in het zoeken naar oplossingen - die rode draad is er nog steeds."

Maar, benadrukt Reiss, er is gelukkig ook wel wat veranderd in al die jaren. Zoals enorme verbeteringen op het gebied van preventie en behandelmogelijkheden. "Maar bijvoorbeeld het niet stigmatiseren en discrimineren is nog steeds heel erg belangrijk. Er zijn nog steeds structurele barrières om mensen toegang te geven tot preventie en behandeling."

