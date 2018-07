Nieuwe president Mexico wil relatie met VS verbeteren

De nieuwe president van Mexico López Obrador wil de moeizame relatie met de Verenigde Staten herstellen. Dat schrijft hij in een brief aan president Trump.

In de zeven pagina's lange brief schrijft López Obrador dat hij een "nieuw hoofdstuk" wil beginnen in de relatie met de VS, gebaseerd op wederzijds respect. Zo wil hij nauwer samenwerken om het migratieprobleem aan te pakken en het voor mensen in Mexico en Midden-Amerika "economisch onnodig" maken om naar de VS te migreren.

NAFTA

Ook roept hij op een einde te maken aan de onzekerheid rond de onderhandelingen over het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA). "Het voortzetten van de onzekerheid kan investeringen op de middellange en lange termijn een halt toebrengen, wat schadelijk is voor de economische groei."

De onderhandelingen over NAFTA tussen de VS, Mexico en Canada werden vorig jaar heropend. Trump wilde dat, omdat het huidige verdrag volgens hem slecht is voor de werkgelegenheid in de VS.

Sociale revolutie

De links-nationalistische López Obrador won eerder deze maand de presidentsverkiezingen in zijn land en begint officieel op 1 december. De oud-burgemeester van Mexico-Stad beloofde in zijn campagne een vreedzame, sociale revolutie die een einde moet maken aan de corruptie. Volgens López Obrador ligt corruptie aan de basis van alle grote problemen in Mexico, van armoede tot geweld.

Het was de vraag hoe de nieuwe president zich zou opstellen tegenover de VS. Zo zijn López Obrador en Trump politiek gezien elkaars tegenpolen. Bovendien staan Mexico en de VS al jaren op gespannen voet vanwege de illegale migratie naar de VS en de behandeling van migranten door Amerika.