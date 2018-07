Links-nationalistische López Obrador wordt president van Mexico

De presidentsverkiezingen in Mexico zijn zoals verwacht gewonnen door de links-nationalistische kandidaat Andrés Manuel López Obrador. In de exitpolls heeft hij een ruime voorsprong op zijn belangrijkste tegenstander, de conservatieve Ricardo Anaya.

Anaya heeft zijn nederlaag toegegeven en López Obrador gebeld om hem te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning.

José Antonio Meade, partijgenoot van vertrekkend president Peña Nieto, komt in de exitpolls op de derde plek. Ook deze partij heeft de verkiezingsnederlaag inmiddels toegegeven.

'Buitenstaander'

López Orbrador (64) stond in de peilingen al ruim aan kop. De oud-burgemeester van Mexico-Stad was twee keer eerder kandidaat bij de presidentsverkiezingen. In 2006 verloor hij met een minimaal verschil, waarna zijn aanhang sprak van verkiezingsfraude.

In de campagne presenteerde López Orbrador zich als een outsider, die niet betrokken is bij de grootschalige corruptie in het land. Hij beloofde een vreedzame, sociale revolutie in Mexico.

De campagnetijd was extreem bloedig. Honderden lokale politici werden bedreigd of getroffen door een aanslag. Meer dan 130 kandidaten werden vermoord.