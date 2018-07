'Syrische reddingswerkers na jarenlang hulp bieden nu zelf geholpen'

Met het beeldmateriaal wonnen ze vorig een Oscar in de categorie 'beste korte documentaire'. De organisatie werd daarnaast genomineerd voor een Nobelprijs voor de Vrede. Die kregen ze overigens niet: de prijs ging uiteindelijk naar de Internationale Campagne voor Afschaffing van Nucleaire Wapens.

Naast al deze positieve publiciteit, klonk echter ook kritiek op de Syria Civil Defence. Volgens critici schetsen de vrijwilligers een eenzijdig beeld van het conflict in Syrië. Sommige reddingswerkers zouden bovendien banden hebben met extremistische partijen.

Negatieve publiciteit

Wat waar is van deze kritiek, valt moeilijk te controleren, zegt correspondent Van der Steen. "Duidelijk is dat de groep alleen werkte in gebieden die in handen waren van de rebellen. De organisatie is gelieerd aan de oppositie. Daar zitten gematigde en extremistische clubs bij. Of de hulpverleners banden hadden met extremisten is dus niet te zeggen."

Wat wel zeker is, is dat de reddingswerkers heel veel oorlogsslachtoffers hebben geholpen. Op hun Twitteraccount zeggen de Witte Helmen dat ze ruim 104.000 levens hebben gered. Hun inspanningen zijn door de kritiek wat naar de achtergrond verdreven. "En dat is precies wat het regime van Assad en Rusland proberen te bereiken", zegt Van der Steen.

Het Kremlin en de regering in Damascus beschuldigden de hulpverleners ervan dat ze hielpen bij het in scène zetten van de gifgasaanval op Douma, een stad die handen was van rebellen. Het Westen zegt dat het Syrische regime en zijn bondgenoot Rusland deze aanval hebben uitgevoerd. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft mogelijk bewijs gevonden dat bij de aanvallen chloorgas is gebruikt, maar zei eerder deze maand dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

Verder gaan op sociale media bewerkte plaatjes rond die de authenticiteit van de reddingsacties van de Witte Helmen in twijfel trekken.