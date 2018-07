Wekdienst 21/7: Koningsdag (in België) en een nieuwe metro in Amsterdam

Wat heb je gemist?

Bij het steekincident in een bus in het Duitse Lübeck zijn twee Nederlanders gewond geraakt. De man en vrouw komen uit Friesland en zijn beiden 21 jaar. Ze waren bijna aan het einde van hun vakantie en wilden nog een dagje naar Lübeck.

Een vriend van de twee, die niet gewond raakte, vertelde aan Omrop Fryslân dat hij een brandende tas zag in de bus. "Toen hoorde ik achter mij dat mensen in paniek waren, want achterin was ook vuur. Ik dacht dat de bus zou exploderen. Ik heb twee oudere mensen gepakt en we zijn de bus uit gerend."