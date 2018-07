De euro wordt in Suriname minder waard door inbeslagnames Nederland

Justitie in Nederland heeft opnieuw euro's afkomstig uit Suriname in beslag laten nemen. Het gaat om een bedrag van 4 miljoen euro afkomstig van klanten van de Republic Bank in Paramaribo. In april confisqueerde de Nederlandse douane al een bedrag van ruim 19 miljoen euro.

De inbeslagnames hebben betrekking op een justitieel onderzoek naar witwas-operaties. Het OM wil de herkomst van het geld weten. Veel goederen in Suriname worden geïmporteerd vanuit Nederland en in euro's afgerekend.

Ook toeristen uit Nederland en buurland Frans Guyana brengen euro's binnen. En ook op de woningmarkt is de euro de gangbare munteenheid.

De confiscaties zorgen voor onrust in de Surinaamse financiële wereld. Vanwege de onzekere situatie weren de commerciële banken de euro. De koers van de munt is inmiddels met meer dan 10 procent gedaald. Dat is een tegenvaller voor de toeristen maar ook voor de Surinaamse pensionado's en mensen die geld opgestuurd krijgen van familie in Nederland.

Politiek motief

Volgens de banken verlopen de transacties met Nederland al jarenlang probleemloos op dezelfde wijze. Surinaamse politici denken dat Nederland mogelijk een politiek motief heeft. "Nederland lijkt bezig met een poging om de economie van Suriname te ontwrichten," zegt parlementariër Amzad Abdoel.

Abdoel is lid van de regerende Nationale Democratische Partij (NDP) en voorzitter van de vaste commissie voor financiën. Ook minister Gilmore Hoefdraad van Financiën zou in een besloten zitting van het Surinaamse parlement gezinspeeld hebben op een politiek complot van Nederland.

De manager van een groot wisselkantoor die anoniem wil blijven, denkt niet dat er sprake is van een politiek scenario. "Er zijn de laatste tijd wereldwijd grote drugsvangsten gedaan van cocaïne die uit Suriname afkomstig was. Daardoor is de focus van de internationale criminaliteitsbestrijding komen te liggen op ons land. Het is niet onlogisch dat de Nederlandse justitie zich nu op de geldstromen uit Suriname richt. Maar van vrijwel alle transacties kan de herkomst worden aangetoond."

Het is niet bekend hoe lang het onderzoek van het Nederlandse OM nog gaat duren. Volgens zakenlieden is de situatie nog niet zo ernstig dat er een stagnatie in de handel of schaarste ontstaat. "De Centrale Bank beschikt over fondsen in het buitenland van waaruit de betalingen aan de Nederlandse leveranciers nu worden gedaan," zegt de manager van het wisselkantoor. "Maar wanneer deze situatie aanhoudt dan droogt de goederenstroom vanuit Europa op."

Chinese handelaren

Intussen zijn er volgens hem ook mensen die garen spinnen bij de huidige situatie. "De euro is op dit moment in Suriname nog maar 1,06 Amerikaanse dollar waard terwijl je er overal ter wereld ruim 1,17 dollar voor krijgt. Het zijn met name Chinese handelaren die euro's in Suriname opkopen en ze cash meenemen naar Guyana, Frans Guyana, Curaçao en China.

"Daar worden ze omgewisseld tegen de normale koers," legt de manager van het wisselkantoor uit. "Op elke 100.000 euro die je op die manier wisselt verdien je dus ruim 10.000 Amerikaanse dollar. Er worden in Suriname op dit moment een aantal mensen heel rijk door de ongewenste, en dus goedkope euro."