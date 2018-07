Trump verrast veiligheidschef met bezoek Poetin

Onder vuur

Trump kwam de afgelopen dagen door vriend en vijand onder vuur te liggen voor zijn opstelling tijdens de top in Helsinki, waar hij het woord van president Poetin boven dat van zijn eigen veiligheidsdiensten leek te verkiezen.

Later verklaarde hij wel degelijk te denken dat Rusland de Amerikaanse verkiezingen probeerde te beïnvloeden. Hij zei zich te hebben versproken.

Een-op-een

Trump sprak tijdens de top lange tijd een-op-een met Poetin, met alleen hun tolken erbij. Topadviseurs waren niet aanwezig en Trump was ook naderhand niet scheutig met informatie.

Ook Coats zei nog niet te weten wat zijn president precies besproken had met de Russische leider. "Dat is zijn goed recht, maar als hij het mij had gevraagd, dan zou ik een ander advies hebben gegeven", voegde hij eraan toe.

Coats is als Director of National Intelligence verantwoordelijk voor de zestien Amerikaanse inlichtingendiensten, zoals de CIA. Zijn relatie met Trump was de afgelopen maanden moeizaam, omdat de president niet het oordeel van de inlichtingendiensten deelt dat Rusland digitaal probeert invloed uit te oefenen op de Amerikaanse maatschappij.

Na de opmerkingen van Trump in Helsinki gaf Coats een zeldzame verklaring uit waarin hij het oordeel van zijn baas direct tegensprak. Volgens Coats is Rusland nog altijd op grote schaal bezig met het ondermijnen van de democratie.