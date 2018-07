WhatsApp pakt massaal doorsturen van berichten aan

Berichtendienst WhatsApp rolt vandaag een test uit die een einde moet maken aan het ongelimiteerd doorsturen van berichten, foto's en video's.

In India leidden opruiende nepberichten via WhatsApp tot woedende menigtes en zelfs doden. De afgelopen twee maanden zijn ten minste 27 mensen ten onrechte aangezien voor kinderhandelaar en vermoord door menigtes.

200 miljoen Indiërs gebruiken WhatsApp en nergens ter wereld worden meer berichten, foto's en video's doorgestuurd. Indiërs kunnen hun berichten daarom vanaf vandaag nog maar naar vijf verschillende contacten per keer doorsturen. Ook wordt een sneltoets voor doorsturen verwijderd.

Familie en vrienden

"Met deze wijzigingen denken we dat WhatsApp blijft waarvoor het ooit gebouwd is: een berichtenapp voor familie en vrienden", schrijft het bedrijf in een blog. Voor gebruikers buiten India wordt ook getest met het begrenzen van doorsturen. Hierover zijn verder geen details bekendgemaakt. WhatsApp zegt de test doorlopend te evalueren.

Na de gebeurtenissen in India paste het bedrijf de app al aan. Doorgestuurde berichten kregen het label 'Doorgestuurd' mee en in groepsgesprekken kon ook alleen de beheerder berichten sturen.