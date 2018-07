Oud-minister Johnson over brexit: 'Er is nog tijd voor koerswijziging"

Het is nog niet te laat om de brexit te redden. Dat zei de opgestapte minister van Buitenlandse Zaken Johnson vandaag in een persoonlijke verklaring in het Britse parlement, waar hij lid van blijft. Johnson trad begin vorige week terug als minister, omdat hij het niet eens is met de in zijn ogen te "zachte" brexit-strategie van premier May.

May presenteerde begin deze maand nieuwe plannen voor de brexit. Dat was een compromis tussen voorstanders van een 'harde' brexit en die van een 'zachte' brexit. Maar Johnson kon zich niet in het voorstel vinden en stapte op, net als zijn collega-minister David Davis. Ze vonden de plannen te gematigd.