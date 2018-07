Britse regering komt tot brexitcompromis, maar wat vindt de EU?

Twee jaar na het brexitreferendum is de Britse regering het eens geworden over hoe de scheiding er wat hun betreft uit moet zien. "Premier May heeft in eigen land een belangrijke slag gewonnen, maar de volgende slag, in Brussel, staat alweer voor de deur", zegt correspondent Tim de Wit.

In de Britse regering zijn twee kampen: het kamp van de 'harde' brexit, dat alle banden met de EU wil verbreken en het kamp van een 'zachte' brexit, dat wil dat het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de Europese douane-unie en vrij handel kan drijven met de EU.

Die twee kampen gingen lang rollebollend over straat, vertelt De Wit in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze kwamen er niet uit, maar gisteren is er eindelijk een middenweg gevonden."

Water bij de wijn

In het akkoord is een voorstel vastgelegd over een vrijhandelszone, met daarin regels voor landbouw- en industriële producten. "Dat is met name voor de industrie heel belangrijk." Het vrije verkeer van personen maakt geen onderdeel uit van het voorstel. "Op die manier willen de Britten immigratie uit de EU terugdringen."

Voor het compromis heeft premier May behoorlijk wat water bij de wijn gedaan. "Ze begon met veel hardere taal, maar de druk op de premier nam de laatste maanden flink toe."