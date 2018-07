Begin rechtszaak over burgemeesterslek Den Bosch afgeblazen

Het Openbaar Ministerie heeft een zitting over het lek rond de burgemeestersbenoeming in Den Bosch afgeblazen. Op 27 augustus stond er een zogenoemde regiezitting gepland over het lek, maar die gaat dus niet door. Het OM bevestigt berichtgeving daarover van het Brabants Dagblad.

Volgens een woordvoerder moet het OM op basis van het "geactualiseerde dossier nieuwe afwegingen maken", waardoor de zitting van eind augustus niet door kan gaan. Wanneer en of er überhaupt een nieuwe zitting komt is niet duidelijk.

Geheim

Vorig jaar onthulde een verslaggever van het Brabants Dagblad alle details over de benoeming van de nieuwe burgemeester in Den Bosch. Normaal is die procedure strikt geheim, maar de krant beschreef tot in detail hoe de benoeming tot stand kwam.

De krant wist te achterhalen wie de kandidaten waren én kon melden dat de gekozen kandidaat eigenlijk tweede keus was. Commissaris van de koning Van de Donk deed na publicatie van het stuk aangifte bij het OM.

Afluisterschandaal

Dat het OM de zaak nu moet 'actualiseren' heeft mogelijk te maken met de ophef die de afgelopen maanden is ontstaan over de manier waarop het OM informatie heeft verkregen.

Na publicatie van het stuk vroeg het OM de belgegevens van journalist Jos van de Ven op bij telecomprovider Vodafone, die ze ook verstrekte. De politie kon de informatie gebruiken om twee mensen te identificeren die verdacht worden van het lek: een ex-wethouder en een oud-raadslid.

Het OM wilde ook een gesprek in een horecagelegenheid tussen een van hen en Van de Ven afluisteren. Ook gaf het OM toe dat telefoongesprekken tussen de verdachte en de journalist waren afgeluisterd.

Bij het opvragen van de belgegevens had het OM Oost-Brabant niet overlegd met de top van het Openbaar Ministerie. En ook werd het opvragen niet voorgelegd aan de rechter-commissaris. Afluisteren als opsporingsmethode moet goedgekeurd worden door een rechter.

Nu was dat niet nodig, vond het OM, omdat de gesprekken zelf niet zijn getapt. De voorzitter van het college van procureurs-generaal heeft excuses aangeboden voor het opvragen van de telefoongegevens.