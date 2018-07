'Actieplan nodig voor populaire computertechnische studies'

Samenwerking tussen het bedrijfsleven en technische universiteiten om studenten binnenboord te halen, is niet nieuw. Omdat het aantal studenten dat voor een studie aan een technische universiteit koos de afgelopen tien jaar is verdubbeld, sloot ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME in 2017 een pact tegen lotingen.

De organisatie, die bedrijven als chipmachinefabrikant ASML vertegenwoordigt, werkt sindsdien samen met de TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en de Wageningen Universiteit.

De deuren van de universiteiten moeten voor deze studenten open blijven, zegt FME-directeur Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. Zij noemt de studentenstop die universiteiten hanteren volstrekt onbegrijpelijk en stelt daarom auditoriums van haar bedrijven beschikbaar als lesruimte.

Ook is ze bereid hoogleraren aan te leveren. Volgens Dezentjé Hamming hebben universiteiten hier nog geen beroep op gedaan, maar zij hoopt dat daar verandering in komt. "Ik heb het aanbod gedaan. Dus kom maar op."

Voelt wrang

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) vindt het logisch dat universiteiten bij capaciteitsproblemen een numerus fixus instellen. Hiermee kan een instelling naar eigen zeggen de kwaliteit van het onderwijs garanderen. Bij toenemende belangstelling kunnen universiteiten niet zomaar uitbreiden in faciliteiten en personeel.

Volgens woordvoerder Bart Pierik voelt het wel wrang om de toegang tot een opleiding die in trek is, te beperken. Hij verzekert dat universiteiten dit dan ook met frisse tegenzin doen. "Zeker bij kunstmatige intelligentie: de toepassingen hiermee zijn schier eindeloos."

Specifieke kennis

Naast kunstmatige intelligentie is er ook bij technische universitaire studies als informatica, computer science en applied mathematics een sterke toename van het aantal aanmeldingen.

Maar in tegenstelling tot AI hebben de meeste van deze studies nog geen numerus fixus. Dat heeft te maken met de specifieke kennis die nodig is om kunstmatige intelligentie te doceren. Volgens Pierik "trek je daar niet zomaar een blik van open".

Om het capaciteitsprobleem op te lossen, heeft de VSNU al zich vaker tot de politiek gewend. "Wij hebben aangegeven meer budget te willen voor het onderwijs. Het budget is de afgelopen vijftien jaar per student met een kwart afgenomen."

Als dat verandert zou het volgens Pierik makkelijker worden om opleidingen te financieren waar groei in zit.