Universiteiten kunnen belangstelling voor kunstmatige intelligentie niet aan

Onderzoek en onderwijs

Een heikel punt bij de universiteiten is: tot in hoeverre offer je onderzoek op, om aan de stijgende onderwijsvraag te kunnen voldoen? Barend Pelgrim van de TU Eindhoven: "Er is de laatste jaren al een te grote kanteling geweest van aandacht, tijd, mensen en middelen richting onderwijs, waardoor onderzoek in de verdrukking kwam. Bij het huidige groeitempo kan onze universiteit niet de kwaliteit in onderwijs en onderzoek in de lucht houden waar we voor staan."

Een sterke band tussen onderwijs en onderzoek is volgens de universiteiten cruciaal bij kunstmatige intelligentie, omdat de wetenschap zich razendsnel ontwikkelt. "Iemand die zeven jaar geleden afstudeerde en het onderzoek niet bijhoudt, kun je nu niet voor een collegezaal zetten," zegt Van Harmelen van de VU. Het aantrekken van talent voor universiteiten is volgens de Amsterdamse hoogleraar niet alleen een kwestie van geld. "Het gaat vooral om het wetenschappelijk klimaat. Zijn er voldoende data om mee te werken? Hebben de computers voldoende rekenkracht? Dat zijn de vragen die wetenschappers zich stellen als ze beslissen waar ze gaan werken."

De aantrekkingskracht van, veelal Amerikaanse, bedrijven noemt Van Harmelen "uiterst zorgwekkend". Hij doelt op tech-giganten en start-ups die wetenschappelijk talent wegkapen. Ze bieden grote hoeveelheden data en zeer krachtige computers om mee te werken. De braindrain richting VS is ook een grote zorg van politici in Den Haag en Brussel. De Europese Commissie wil 20 miljard euro vrijmaken en richtte onlangs een expertgroep op voor het versterken van kunstmatige intelligentie in de EU.