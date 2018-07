Honderden migranten Italië alsnog aan land

Honderden migranten die op twee boten zaten zijn alsnog aan land gegaan in Italië. Dat land had in eerste instantie geweigerd de migranten toe te laten, maar na toezeggingen van onder meer Duitsland, Frankrijk en Malta om meer dan de helft van de groep op te vangen, ging Italië uiteindelijk toch overstag.

Gisteren had de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini al laten weten dat de ongeveer 450 migranten op Sicilië voet aan wal mochten zetten. De migranten waren opgepikt uit een overvolle boot die vrijdag vanuit Libië was vertrokken.

Ruzie met Malta

Italië ruziede eerst met Malta over de opvang van de migranten: Malta weigerde het schip toe te laten omdat het in Italiaanse wateren zou hebben gevaren toen het land voor het eerst van de boot hoorde. Bovendien was de bestemming het Italiaanse eiland Lampedusa, redeneerde Malta.

Maar ook Italië weigerde de groep aan land te laten. Wel gaf het land acht migranten die dringend medische hulp nodig hadden zaterdag toestemming om de boot te verlaten. Gisteren mochten ook 27 vrouwen en kinderen in Pozzallo aan wal komen.

Nadat Duitsland, Frankrijk, Malta, Spanje en Portugal hadden toegezegd ieder vijftig migranten op te nemen, stemde Italië alsnog toe. Maandag werd de rest toegelaten. Ook werden zeker acht opvarenden die worden verdacht van mensensmokkel meegenomen naar het politiebureau.

"Standvastigheid en consistentie betalen zich uit", zei Salvini. "Italië is niet langer het vluchtelingenkamp van Europa." Sinds Salvini met zijn anti-immigratiepartij Lega in de regering zit, voert Italië een streng anti-immigratiebeleid.