Malta en Italië ruziën opnieuw over schip vol migranten

Daardoor is een patstelling ontstaan tussen de landen. Het schip is door mensensmokkelaars in Libië de Middellandse Zee opgestuurd.

Een maand geleden botsten de landen ook al over het schip Aquarius, dat door hulporganisaties wordt gebruikt om migranten op te vangen en dat ruim 600 mensen aan boord had. Zowel Malta als Italië weigerden het schip toe te laten. De Aquarius moest uiteindelijk over een onrustige zee doorvaren naar Spanje.

De hoogoplopende ruzie over de Aquarius leidde tot een crisissfeer in Europa. Eind vorige maand bereikten de Europese regeringsleiders na een avond en nacht vergaderen in Brussel met pijn en moeite een akkoord over migratie. Belangrijkste uitkomst was dat de EU met landen in Noord-Afrika afspraken zal maken over het opvangen en tegenhouden van migranten.