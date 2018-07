'Russische internettrollen waren ook in Nederland actief'

Russische internettrollen hebben op Twitter geprobeerd anti-islam-sentiment in Nederland aan te wakkeren. NRC schrijft op basis van eigen onderzoek dat de afgelopen twee jaar ruim 900 Nederlandstalige berichten zijn verstuurd vanuit een 'trollenfabriek' in Sint-Petersburg, het beruchte Internet Research Agency (IRA), dat zeker 3841 trol-accounts beheerde.

Volgens NRC is dit het eerste concrete bewijs van Nederlandse uitlatingen door Russische trollen op Twitter. Omdat de berichtendienst alle accounts die aan het IRA zijn gelinkt heeft verwijderd, sluit de krant niet uit dat er veel meer Nederlandstalige tweets zijn verstuurd. Ook is niet uitgesloten dat er nog andere onontdekte accounts actief zijn.

De krant vond de Nederlandstalige tweets in twee archieven met meer dan 200.000 verwijderde berichten die zijn verstuurd vanaf accounts die aan het IRA verbonden waren. Een van die archieven is via de site van de Amerikaanse nieuwszender NBC News in te zien, het andere archief kreeg de krant van een anonieme bron.

Dezelfde spelfouten

NRC schrijft over tweets die zijn verstuurd op de dag van de aanslagen in Brussel, 22 maart 2016. Die deelden volgens de krant dezelfde opvallende spelfouten en waren voorzien van anti-islam-hashtags. Als veel verschillende berichten dezelfde hashtag hebben, wordt het bereik van die berichten groter.

Een voorbeeld van een tweet die de krant heeft gevonden, is een bericht van ene Kenneth Villa (@Kenn_Villa), die schreef: "#StopIslam #IslamKills Waar gaat het ophouden? #PrayForBrussels".