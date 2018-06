'Russische trollen hebben het vooral voorzien op burgers uit de EU en de VS'

Naïef

De Nederlandse verkiezingen zijn niet beïnvloed door Russische trollen. Volgens critici is Russisch nepnieuws dan ook geen probleem. Maar Savchuc noemt dit naïef. "Zeker tegen de achtergrond van de gespannen internationale situatie en de MH17."

Savchuc zelf is, door haar undercoveractie, ook doelwit voor Russische internettrollen geworden. Ze werd zwartgemaakt en in diskrediet gebracht. "Iedereen die in Rusland zoiets doet, wordt meteen slachtoffer van talloze aanvallen in Russische media en op internet. En dat is ook bij mij het geval."