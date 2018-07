May waarschuwt: de brexit staat op het spel

De Britse premier May waarschuwt parlementsleden van haar Conservatieve partij dat er helemaal geen brexit komt als haar plan voor een zachtere brexit niet wordt gesteund. "We moeten ons doel voor ogen houden", schrijft May in een ingezonden stuk in de Mail on Sunday. "Als we dat niet doen, lopen we het risico dat er aan het eind helemaal geen brexit is."

May presenteerde deze week haar plan voor vertrek uit de Europese Unie, dat veel elementen bevat van een zachte brexit. Zo wil May onder bepaalde voorwaarden dat het vrije verkeer van goederen tussen Groot-Brittanniƫ en EU in stand blijft.

Hardliners in haar partij en de regering vinden dat May met haar opstelling de brexit verkwanselt. Brexitminister David Davis en minister Johnson van Buitenlandse Zaken zijn uit protest opgestapt.

Over negen maanden, op 29 maart volgend jaar, moet de brexit een feit zijn.

De Britse premier schrijft in het ingezonden stuk dat het tijd is om "praktisch en pragmatisch" te zijn. "Ik begrijp dat er zorgen zijn over het plan voor het vrije verkeer van goederen", schrijft May. "Maar ik heb nog geen werkbaar alternatief gezien."

May is ervan overtuigd dat een goede deal mogelijk is, al zou het voor de Britse regering onverantwoordelijk zijn om niet ook rekening te houden met een mislukking. Ze herhaalde dat geen deal beter is dan een slechte deal.

'Klaag EU aan'

De Amerikaanse president Trump zei vrijdag op een gezamenlijke persconferentie dat hij premier May "een suggestie" had gedaan. In een interview met de BBC onthulde May vanochtend wat die suggestie inhield: Trump had haar geadviseerd om de EU aan te klagen en niet te gaan onderhandelen.

Zijn suggestie zal ze niet opvolgen, maar in de Mail schrijft May wel dat ze een harde onderhandelingspositie inneemt. Het deze week gepresenteerde brexit-plan is volgens May dan ook geen lange verlanglijst waar onderhandelaars naar hartelust in kunnen "winkelen". "Het is een volledig plan met kernpunten waarover met ons niet te onderhandelen valt."

Het plan van May wordt komende week besproken in het Britse parlement.