Trump: ik bekritiseerde May niet

President Trump ontkent dat hij de Britse premier May heeft bekritiseerd en zegt dat hun band "zeer, zeer sterk" is. Zijn opmerking volgt een dag na zijn harde opmerkingen over de brexit-strategie van May.

In een interview met The Sun dreigde Trump gisteren dat er geen vrijhandelsverdrag komt, als Groot-Brittanniƫ te nauw verbonden blijft aan de Europese Unie. Hij zei dat May de kans op een voor de Britten gunstige brexit heeft vergooid.

Nepnieuws

Na een gesprek met May op het buitenverblijf Chequers ontkende Trump dat hij kritiek heeft gehad op May. Hij noemde de publicatie van The Sun nepnieuws. "Ik heb veel respect voor haar", zei hij op een persconferentie met May. "Ze doet het geweldig."

"Op welke manier Groot-Brittanniƫ ook uit de EU vertrekt, ik vind het allemaal best", zei Trump.

Vrijhandelsverdrag

Premier May ging niet in op het interview met The Sun. Ze zei dat ze met Trump heeft gesproken over een "ambitieus" handelsakkoord.

Ook Trump zei dat hij denkt dat het mogelijk is om een handelsverdrag te sluiten. Hij bedankte May voor haar streven naar een eerlijk akkoord voor beide partijen.

Novitsjok

May benadrukte op de persconferentie dat zij de banden tussen Londen en Washington verder wil aanhalen. Ze bedankte Trump voor de Amerikaanse steun na de novitsjok-aanval op een Russische oud-spion in Salisbury.

De premier zei verder dat ze onder meer met Trump heeft gesproken over Iran en Noord-Korea.