Trump: premier May heeft de brexit vergooid

Verder noemt Trump de immigratie in Europa "een schande". "Wat er met Europa is gebeurd is een schande. Deze immigratie toestaan in Europa is een schande. De structuur van Europa is helemaal veranderd. Als jullie niet snel iets doen wordt het nooit meer zoals het was, en dat bedoel ik niet positief."

"Miljoenen en miljoenen mensen toelaten in Europa is heel triest. Jullie verliezen je cultuur. Kijk om je heen. Er zijn buurten die tien of vijftien jaar geleden nog niet bestonden."

Voor Trump staat de strijd tegen immigratie in zijn eigen land hoog op de agenda: zo treden grensbewakers hard op tegen illegale immigranten. Een maatregel waarbij soms zeer jonge kinderen van hun ouders werden gescheiden moest hij na een storm van kritiek in binnen- en buitenland terugdraaien.

Stekelige relatie

Ook de Londense burgemeester Khan moet het ontgelden in verband met immigratie: die is volgens Trump schuldig aan de terroristische aanslagen in de hoofdstad, omdat hij zoveel immigranten heeft toegelaten in Londen. The Sun citeert een bron uit de omgeving van Khan die er in een reactie op wijst dat het ministerie van Binnenlandse Zaken over immigratie gaat, niet de gemeenten.

De islamitische Khan en Trump hebben een stekelige relatie: tijdens Trumps campagne had Khan kritiek op diens uiteindelijk uitgevoerde plan om reizigers uit een aantal overwegend islamitische landen niet meer in de VS toe te laten. En Trump verweet Khan op Twitter dat hij te laks reageerde op de aanslagen in Londen.

Trump mijdt Londen overigens tijdens zijn bezoek aan Groot-Brittannië. Hij luncht morgen met premier May op haar buitenverblijf Chequers, zo'n 60 kilometer buiten Londen, en hij ontmoet koningin Elisabeth op Windsor Castle, dat ook buiten Londen ligt. Later reist hij door naar Schotland, waar hij verschillende golfresorts bezit.