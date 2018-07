Italiaanse premier: Frankrijk en Malta nemen migranten op van vissersboot

Frankrijk en Malta zijn volgens de Italiaanse premier Conte bereid om een deel van de migranten op te vangen die afkomstig zijn van een houten vissersboot. De Franse en Maltese regering zouden beide 50 van de 450 opvarenden op willen nemen, schrijft Conte op Facebook. Frankrijk en Malta hebben het bericht nog niet bevestigd.

Italië en Malta ruziën sinds een paar dagen over wie er verantwoordelijk is voor de 450 migranten die door mensensmokkelaars in Libië met de houten boot de Middellandse Zee werden opgestuurd. Volgens Malta voer het schip eerst in Italiaanse wateren, maar volgens Italië klopt dat niet.

Gisteren besloten de Italiaanse autoriteiten de 450 migranten bij het eiland Linosa van de vissersboot af te halen. Acht vrouwen en kinderen zijn naar een ziekenhuis gebracht. De rest is naar twee andere schepen overgebracht. Italië weigert hen nog altijd op te nemen en zoekt andere landen die dat wel willen doen.

Solidariteit

De Italiaanse premier Conte riep andere EU-lidstaten opnieuw op tot meer solidariteit met de Italianen bij het opvangen van migranten. Vorige maand zette de Italiaanse regering de migratiediscussie in Europa op scherp door te weigeren de opvarenden van het reddingsschip Aquarius op te vangen. Dat schip week uiteindelijk uit naar Spanje.