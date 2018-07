Trump: lijkt erop dat iedereen wil dat ik me weer verkiesbaar stel in 2020

President Trump is van plan zich kandidaat te stellen voor de Amerikaanse verkiezingen van 2020. "Het lijkt erop dat iedereen wil dat ik dat doe", zei hij in een interview met de Britse krant Mail on Sunday. Ook zei hij geen serieuze concurrentie te verwachten van de Democraten, die volgens hem geen goede kandidaten hebben. "Ik ken ze allemaal en ik zie niemand."

In het interview maakte Trump ook bekend dat hij met de Britse koningin Elizabeth heeft gesproken over de brexit. "Ze zei dat het erg - en daar heeft ze gelijk in - dat het een erg complex probleem is. Ik denk dat niemand wist hoe complex het zou worden. Iedereen dacht: oh het is simpel. We blijven erin of we stappen eruit." Daaraan voegde hij toe dat hem op het hart is gedrukt dat hij niets mag zeggen over zijn gesprek met het Britse staatshoofd.

Trump wilde wel uitweiden over hoe mooi hij koningin Elizabeth vindt. "Ze is een ongelofelijke vrouw, ze is zo scherp. En als ik mooi zeg, bedoel ik van binnen en van buiten." Volgens Trump was zijn ontmoeting met de koningin erg bijzonder.

Brexit

Het interview met Mail on Sunday en ITV, dat het gesprek morgen uitzendt, is niet het eerste interview dat Trump tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk heeft gegeven aan Britse media. Eerder zei hij tegen dagblad The Sun dat de Britse premier May de kans op een gunstige brexit heeft vergooid. Hoewel er audio-opnames zijn gepubliceerd van dat interview, ontkende hij de kritiek op May later.

Ook in het nieuwe interview vertelde hij over zijn contact met premier May. Hij zei dat hij May heeft geadviseerd dat ze met de EU moet uitonderhandelen dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit een handelsakkoord met de VS kan sluiten. Verder herhaalde hij dat er voor de brexit is gestemd vanwege immigratie en dat Europa op een ingrijpende manier negatief verandert door immigratie.

'Kim Jong-un is hard en grappig'

Ook voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un had Trump in het interview lovende woorden over. "Ik kan goed met hem opschieten. Hij is erg slim, heeft een geweldige persoonlijkheid en is grappig en hard. Hij is een goede onderhandelaar." Op de vraag of hij Kim een nietsontziende dictator vindt, antwoordde hij bevestigend. "Hij is nietsontziend, maar dat zijn anderen ook."

Gevraagd of Poetin ook nietsontziend is, zei Trump dat hij dat niet kon zeggen. "Ik ga er vanuit dat dat waarschijnlijk wel zo is, maar ik kan er nog wel een paar noemen." Maandag ontmoeten de Amerikaanse president en president Poetin elkaar in Helsinki.