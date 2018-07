Minister Bijleveld: majoor Kroon mag niet zijn volledige verhaal vertellen

Majoor Marco Kroon mag geen openheid van zaken geven over de missie in Afghanistan in 2007, waar hij naar eigen zeggen werd ontvoerd en mishandeld door een groep Afghaanse mannen. Volgens minister Bijleveld van Defensie is dat staatsgeheim. "En dat blijft het ook wat mij betreft."

Gisteren zei de advocaat van Kroon, Geert-Jan Knoops, dat de majoor toestemming zou moeten krijgen om zijn volledige verhaal te vertellen. Alleen dan kan hij alle twijfels rond de situatie wegnemen, denkt Knoops. "Hij kan zoveel meer vertellen dan hij al heeft gedaan."

Niet op straat

Maar volgens Bijleveld gaat dat dus niet gebeuren. "U weet dat staatsgeheimen beter niet op straat terecht kunnen komen. Dat is nu ook nadrukkelijk het geval."

Of het verhaal van Kroon waar is, weet de minister "oprecht niet". "Er is geen bewijs voor gevonden en dat hadden wij zelf ook niet, dus nu is dit weer gewoon een zaak tussen werkgever en werknemer."

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie onderzocht het afgelopen half jaar of het verhaal van Kroon over zijn ontvoering en mishandeling klopt, maar kon geen aanwijzingen vinden voor strafbare feiten.