Adempauze voor May tot volgende confrontatie met EU

Het overleg dat de Britse premier May vanmorgen heeft gevoerd met haar vernieuwde ministersploeg, is rustig verlopen. De ploeg, met de nieuwe bewindslieden op Brexit (Dominic Raab) en Buitenlandse Zaken (Jeremy Hunt), lijkt zich achter May te hebben geschaard.

Zondag stapte Brexit-minister David Davis op en gisteren volgde minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Zij staan voor een harde brexit en konden zich niet vinden in het compromisvoorstel waarmee premier May naar de onderhandelingen met de EU wil.

Correspondent Tim de Wit noemt het kalme verloop van de bijeenkomst "in deze woelige politieke tijden een prestatie op zich". Volgens hem lijkt het erop dat May tegen hen heeft gezegd dat ze nu moeten besluiten om haar te steunen of anders op te stappen. De vrees was dat er nog meer ministers zouden vertrekken die haar compromis over de brexit niet steunen.

Downing Street 10 twitterde na afloop een foto met alleen maar lachende gezichten en de tekst dat ze het Engelse elftal morgenavond op het WK steunen. "Alsof er niets aan de hand is."