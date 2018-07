Politieke hoogspanning in Londen: May bijeen met nieuwe ministers

Het Britse kabinet komt vanochtend voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling bijeen. Premier May zal er alles aan doen om de eenheid in haar ploeg te bewaren, nu gisteren de ministers Davis en Johnson zijn opgestapt.

Brexit-minister Davis en zijn collega Johnson van Buitenlandse Zaken dienden hun ontslag in vanwege hun onvrede over de koers die May wil varen om uit de EU te stappen. Ze vinden dat May te veel toegeeft aan Brussel. Volgens correspondent Tim de Wit wordt het "heel ingewikkeld" voor de premier als er nog meer bewindslieden opstappen.

Afgelopen vrijdag leek het er na urenlang vergaderen nog op dat het kabinet eensgezind was, maar Davis en Johnson konden zich toch niet in de 'soft brexit' vinden. Zij staan een harde brexit voor; dat betekent het verlaten van de interne markt en het invoeren van grenscontroles.

Leiderschap

Davis is vervangen door Dominic Raab, die tot de linkervleugel van de Conservatieve Partij behoort, en Jeremy Hunt is de opvolger van Boris Johnson.

Ook al is de ministersploeg weer compleet, er wordt nog steeds rekening gehouden met het opstappen van meer ministers.

Maar het leiderschap van premier May lijkt voorlopig niet te worden aangevochten. De Conservatieven weten dat oppositiepartij Labour kan profiteren van een machtsstrijd binnen hun partij. En dan kan Jeremy Corbyn zomaar de nieuwe premier worden, heeft May gewaarschuwd.

Duidelijkheid

Op 29 maart volgend jaar moet de brexit een feit zijn. Maar het is ook een feit dat er nog heel wat plannen moeten worden gesmeed en afspraken moeten worden gemaakt voor Groot-Brittanniƫ en de EU er klaar voor zijn.

Brussel vraagt de Britten al maanden om duidelijkheid. Premier May komt deze week met een document waarin de details van haar brexit-voorstel staan, maar binnen haar eigen partij en de oppositie is er veel kritiek op die plannen.