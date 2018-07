Stipheidsacties ziekenhuismedewerkers UMC's zullen nog weken duren

Honderden werknemers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben in hun lunchpauze een stiptheidsactie gehouden. Ze protesteren daarmee tegen het uitblijven van een cao. De gesprekken liggen al maanden stil. Van facilitair medewerker tot gespecialiseerd verpleegkundige verzamelden mensen zich in de centrale hal.

Het personeel zegt zich de komende weken stipt te houden aan de pauzes waar ze recht op hebben en weigeren nog langer over te werken.

"Personeel werkt zich te blubber, dan moet daar wel iets tegenover staan", zegt FNV zorg bestuurder Elise Merlijn. Zij noemt de actie nu al geslaagd omdat de werknemers in "ieder geval vandaag hun pauze hebben genomen". In totaal vallen zo'n 60.000 mensen onder de UMC-cao.

Betere arbeidsvoorwaarden

Een groot deel van de werknemers stelt dat veel zaken in de UMC's niet kloppen. "Wij lopen op ons tandvlees en worden niet serieus genomen door onze werkgever", zei Niels Jacobs, verpleegkundige en lid van het actiecomité LUMC tegen NPO Radio 1.

De stiptheidsacties in het LUMC krijgen vervolg in het UMC Utrecht. Daar is morgen een soortgelijke actie, die zal worden herhaald tot en met 25 juli of tot wanneer er een goede cao op tafel ligt. De vakbond hoopt op een landelijke kettingreactie van de zelfstandige universitair medische centra.

Respect

Medewerkers in de deelnemende UMC's eisen meer waardering en respect en loonsverhoging. Verder moet er volgens hen nodig iets worden gedaan aan de werkdruk. Door personeelstekorten is het "eerder normaal dan uitzonderlijk geworden" om overuren te draaien, stelt de FNV die ook in andere sectoren ook stiptheidsacties houdt.

De stiptheidsacties van het LUMC duren in ieder geval tot 15 augustus. Op wat zichtbare badges, posters en spandoeken na zullen patienten geen last hebben van de acties.