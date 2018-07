Stiptheidsactie beveiligers Schiphol van vanochtend krijgt vervolg

Beveiligers van 4GS Aviation Security hebben vanochtend op Schiphol een uur lang een stiptheidsactie gevoerd bij de personen- en bagagecontrole. Volgens de FNV zullen meer acties volgen.

De actie vanochtend heeft voor de reizigers weinig problemen opgeleverd, zo meldt Schiphol. Bij een stiptheidsactie worden de voorschriften tot in detail uitgevoerd waardoor sneller vertragingen ontstaan.

De acties volgen op een ultimatum dat de FNV en CNV aan de werkgevers in de beveiligingsbranche hebben gesteld voor een betere cao. Dat liep af op 30 juni. Daarbij gaat het zowel om de cao bij beveiligingsbedrijf G4S op Schiphol als om de landelijke cao voor de rest van de particuliere beveiligers.

De bonden eisen een landelijke loonsverhoging van 3 procent per 1 juli 2018 en bij G4S op Schiphol van 3,5 procent. Daarnaast willen ze dat de werkdruk wordt aangepakt. Zowel de landelijke beveiligingsbranche als G4S Aviation Security wil dit jaar geen loonsverhoging meer doorvoeren.

G4S Aviation Security zegt dat het voor de beveiligers op Schiphol een loonsverhoging heeft voorgesteld van 6 procent over drie jaar, van 2019 tot 2021. Ook zegt het bereid te zijn de arbeidsvoorwaarden in de cao te vernieuwen.

Landelijk acties beveiligers

Vorige week werd al een poortactie gevoerd bij beveiligingsbedrijf Trigion. Daar ging de bond in gesprek met werknemers die op mobiele surveillance gingen. Ook bij andere beveiligingsbedrijven zullen meer acties volgen volgens de FNV. Er wordt op dit moment niet meer gepraat met de werkgevers.

De Nederlandse Veiligheidsbranche, dat de landelijke cao-onderhandelingen voert namens de beveiligingsbedrijven, zegt dat het een cao-verbetering heeft voorgesteld van 2,5 procent in 2019 en in de twee jaren daarna. Eerder kan niet volgens de werkgevers: "Bedrijven hebben op basis van de actuele salarissen van werknemers in 2017 prijsafspraken met klanten gemaakt voor heel 2018 en daar houden wij ons aan."

Volgens Tanja Schrijver, bestuurder FNV Beveiliging, betekent dit aanbod van 3 keer 2,5 procent voor dit jaar dus nul procent. "Terwijl we aanwijzingen hebben dat de branche wel al loonsverhogingen doorberekent in de aanbiedingen aan afnemers". Bovendien worden op de 2,5 procent in 2020 en 2021 de financiƫle gevolgen van extra afspraken die we willen maken gekort na doorberekening. Een sigaar uit eigen doos, zegt Schrijver.

De cao Particuliere Beveiliging geldt voor zo'n 31.000 beveiligers.